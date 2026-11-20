Ввечері 20 листопада, приблизно о 19:00, на пр. Богоявленському в районі перехрестя з вул. Парковою у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mazda 3 під керуванням 38-річного водія та мотоцикла Forte, за кермом якого перебував 37-річний чоловік.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів керманича мототранспорту з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де його у подальшому госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.

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