Сьогодні, 17 листопада, приблизно о 17:20 в районі буд. № 88 по вул. Космонавтів у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі Fiat Doblo під керуванням 19-річного водія та пішохода, який перетинав проїзну частину, попередньо, поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди 69-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, повідомили в поліції Миколаївської області.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 068-327-44-14 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі фургона та пішохода (ФОТО)