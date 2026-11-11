Внаслідок ДТП у Миколаєві зазнала травм жінка.

Сьогодні, 11 листопада, приблизно о 17:00 в районі будинку № 6 по вулиці Олекси Алмазова 58-річний водій Mercedes Vito допустив наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок автопригоди жінку з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

⚠️Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.