На запит України Чехія передає п’ять локомотивів.

Про це повідомив очільник Міненергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з чеською делегацією на чолі з першим віцепрем’єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком, пише ЛБ.

За словами Шмигаля, чеські компанії також надають важливе для ремонтів енергетичне обладнання.

Шмигаль і Гавлічек на зустрічі у Хмельницькій області також обговорили ключові напрями енергетичної та промислової співпраці.

«Розраховуємо на перший внесок Чехії до Фонду підтримки енергетики України та сприяння в залученні 350 млн євро на пріоритетні пакети енергетичної допомоги. Окремо — мобілізація додаткових 100 млн євро для термінової закупівлі силових кабелів. Також обговорили пріоритети в обладнанні, зокрема компоненти з чеських енергетичних об’єктів», – розповів очільник Міненергетики.

Крім того, українська сторона закликала чеські компанії активніше долучатися до відновлення та модернізації інфраструктури передачі електроенергії та гідроенергетики.

Крім того, посадовці обговорили постачання дизельного та авіаційного пального, скоординували допомогу Чехії у посиленні ланцюгів постачання пального.

«Обговорили розвиток інвестиційної співпраці між нашими країнами. Зацікавлені у ширшому використанні українських газосховищ чеськими компаніями», – додав Шмигаль.