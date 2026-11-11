Центр «Досьє» з’ясував, що український блогер Анатолій Шарій у 2017 році міг отримувати гроші від представників російського мільярдера Алішера Усманова за критику Олексія Навального. Принаймні про це йдеться в листуванні адміністрації президента РФ, яке опинилося в розпорядженні розслідувачів.

У розпал конфлікту Усманова і Навального представники мільярдера домовилися заплатити Шарію 1 млн. доларів за регулярну критику російського опозиціонера, випливає з документів. Шарій лаяв Навального і до цього, і бік Усманова в конфлікті він зайняв самостійно, але потім, ймовірно, почав працювати не безкоштовно.

Співпраця Усманова та Шарія почалася з ініціативи представників бізнесмена, але незабаром він втратив до нього інтерес, і тут втрутилася адміністрація президента. Близький до АП політтехнолог Олег Матвейчев пропонував вплинути на Усманова через Дмитра Медведєва, через відео про яке «Він вам не Дімон» мільярдер і посварився з опозиціонером. Про це йдеться у листах Матвейчева до чиновника АП Олександра Харичева, на той момент заступника начальника управління з внутрішньої політики.

У період, коли Шарій, ймовірно, отримував гроші від Усманова, він публікував по одному ролику про Навального на тиждень. Коли співпраця завершилася, блогер став згадувати політика помітно рідше, тільки з гучних приводів новин і до пікового рівня свого інтересу до Навального більше не наблизився.

Судячи з листування, проєкт згорнули влітку 2018 року. Матвейчев пропонував використовувати Шарія для інших політичних проєктів, наприклад, для критики колишнього кандидата в президенти Павла Грудініна. Але чи вийшло щось із цього, невідомо.

Наразі у Анатолія Шарія проблеми із законом в Іспанії, де він живе. Блогера підозрюють у ухиленні від сплати податків. Чи сплачував він податки із сум, які могли перераховувати представники Усманова, невідомо, але в одному з повідомлень йдеться про перевезення великих сум готівкою.

Повністю розслідування зв’язків Шарія, Усманова та АП читайте на сайті «Досьє».