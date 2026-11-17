Погода в Україні 18 листопада очікується з відчутними опадами і місцями – сильними поривами вітру. Крім того, вже найближчими днями ймовірне зниження температури.
Докладніше про прогноз синоптиків на середу, четвер та п’ятницю, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чого чекати від погоди в середу, 18 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж середи (18 листопада) зумовлюватиме атмосферний фронт.
Буде волого – помірні дощі ймовірні у більшості областей.
Значні дощі ймовірні вночі:
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
У Карпатах – з мокрим снігом.
Тим часом у більшості південних областей вночі – без істотних опадів.
Вітер очікується переважно південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
У Карпатах, а вдень також на сході й південному сході країни – пориви до 15-20 м/с.
“І рівень небезпечності, жовтий”, – констатували спеціалісти, попередаючи українців про небезпечні метеорологічні явища (як опади, так і пориви вітру).
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Температура повітря 18 листопада очікується:
- вночі +2…+8°C;
- вдень +8…+13°C.
Дещо прохолодніше вдень буде у північно-східній частині України – близько +5…+10°C.
Особливості погоди в Україні 18 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Синоптична ситуація в Україні 19 та 20 листопада
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у четвер (19 листопада) та п’ятницю (20 листопада) погода також очікується волога.
19 листопада помірні дощі ймовірні у більшості областей.
20 листопада:
- в більшості областей місцями значні дощі;
- по Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-22 м/с.
Температура повітря у четвер:
- вночі +2…+8°C (у південній частині – до +11°C);
- вдень +7…+14°C.
У п’ятницю в Україні (крім півдня) ймовірне чергове похолодання – зниження температури повітря на 3-5 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 18-20 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
До якої погоди готуватись у Києві та області
По території Києва та Київської області погоду 18 листопада прогнозують хмарну, з дощами.
Вітер – південний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +3…+5°С;
- по області +2…+7°С.
Температура повітря у середу вдень:
- у Києві +10…+12°С;
- по області +8…+13°С.
19 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, вночі у столиці буде дещо тепліше – в середньому близько +7°C.
Вдень – близько +10°C (ймовірно, без опадів).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
20 листопада у Києві також ймовірне зниження температури:
- вночі – до близько +4°C;
- вдень – до близько +7°C.
Опадів при цьому може бути більше.
А тенденція до похолодання – зберігатиметься й надалі (щонайменше до 22 листопада).