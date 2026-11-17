Упродовж доби поліцейські затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем із подвір’я мешканки міста, та розшукали сам транспортний засіб. Зловмисник встиг продати викрадений ВАЗ за 7000 гривень. Нині фігуранту слідчі повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

15 листопада до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління звернулась жінка з повідомленням про викрадення її автомобіля ВАЗ-21063 білого кольору. За словами заявниці, транспортний засіб з ключами та документами був припаркований на закритій території домоволодіння на вулиці Маріупольській.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу поліції, у тому числі після опрацювання записів камер відеоспостереження, зокрема під’єднаних до системи «Безпечне місто», оперативно встановили місцезнаходження викраденого автомобіля та особу і місце перебування причетного до злочину чоловіка.

Ним виявився 26-річний молодик, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та самовільно залишив військову частину. Як встановили поліцейські, чоловік видав викрадений автомобіль за власний та продав його за 7000 гривень незнайомцю.

Фігуранта слідчі поліції затримали у процесуальному порядку та на підставі зібраних доказів за процесуального спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіонуповідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Викрадений автомобіль поліцейські вилучили. Після завершення необхідних слідчих і процесуальних дій його повернуть законному власнику. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.