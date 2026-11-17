Міністр оборони України Євгеній Хмара перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» коротко прокоментував Радіо Свобода критичне руйнування автомобільної частини Керченського мосту, який сполучає Росію з окупованим Кримом.

«Ми тільки починаємо», – відповів Хмара на прохання про коментар.

«Ми тільки починаємо»: міністр оборони Євгеній Хмара прокоментував Радіо Свобода удар по Керченському мосту. Перед своїм першим засіданням у форматі «Рамштайн» Хмара назвав свій настрій «бойовим». https://t.co/JrzBk4VBMt — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 17, 2026

Також він сказав, що приїхав на свою першу особисту «Рамштайн»–зустріч у «бойовому» настрої. Партнерам планує сказати про те, що Україні потрібна підтримка.