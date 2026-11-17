Кримський міст трохи відтягнув на себе суспільну увагу, але сьогодні відбулася ще одна цікава подія, важлива у протистоянні українських правоохоронних органів, яке ведеться уже майже рік “не на життя, а на смерть”. Днями прокурор в екзилі Кравченко заявив, що НАБУ і САП проводили обшуки в Генпрокуратурі, щоб знищити компромат на себе. Ось цей (ВІДЕО)

Сьогодні він опублікував чергову серію кримінального серіалу, в якому розповідається про те, як дружина керівника САП Олександра Клименко разом із своїми подружками-адвокатками по суті торгують справами НАБУ.

-Провадження, отримання неправомірного доступу до матеріалів якого було справжньою та єдиною метою проведення нічних обшуків в Офісі Генпрокурора співробітниками НАБУ та САП.

Провадження, дізнавшись про існування якого, дружина керівника САП та її спільниця – керівниця адвокатського бюро почали панічно бити на сполох, обговорюючи, які саме їхні неправомірні дії могли стати відомі слідству.

Панічні побоювання, схоже, набули такого сильного прояву, що окрім вжиття посилених заходів конспірації, фігуранти кримінальних діянь вирішили звернутися до ворожки, намагаючись дізнатися зміст можливих підозр.

Нагадаю, народний депутат Ярослав Железняк раніше приділяв значну увагу історіям про звернення високопосадовців до ворожок. Цікаво, чи стане предметом його публічного аналізу аналогічний епізод за участю осіб із найближчого оточення керівника САП?

До речі, під час такого спілкування ворожка повідомила фігурантам, що найближчим часом вони дізнаються, в чому їх підозрює слідство. Так ось цей час настав.

В епізоді задокументована слідством частина злочинної схеми, яка полягала у системному підкупі суддів Вищого антикорупційного суду України та досягненні домовленостей з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою позитивного вирішення справ клієнтів адвокатського бюро.

Ключову роль в організації та функціонуванні цієї схеми відігравала керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч та адвокатка бюро – дружина керівника САП Олександра Клименко.

У проміжках між монтуванням гучних екшн-серіалів під назвою «Карфаген» та їм подібних, найближче оточення антикорупційних органів паралельно втілює корупційні схеми у своїй закритій антикорупційній екосистемі.

А всі, хто наважується розслідувати такі корупційні схеми та похитнути їхню монополію на «доброчесність» – одразу будуть скомпрометовані керівництвом антикорупційними органів та їхніми «незалежними» медіа ресурсами.

Епізод «Врятувати мера» стосується підкупу суддів апеляційної палати ВАКС в інтересах міського голови одного з міст на Заході країни, який звинувачувався у незаконному збагаченні.

Керівнику САП пропоную вже зараз подати у відставку, аби не паплюжити честь інституції і не ховатися за колективом. Бо далі буде, – зазначив Кравченко.