Колишній генпрокурор Руслан Кравченко продовжує доводити, що антикорупційні НАБУ і САП – це та сама мафія, тільки в профіль, тому що мета у них – захоплення влади за допомоги маніпуляцій. ось що Кравченко опублікував цього разу.

-Я давно обіцяв продовження. Час прийшов. Можна довго знімати фільми про корупцію серед силовиків, можна гучно звинувачувати їх у злочинах. Я пропоную інше: просто і спокійно пояснити те, що ви зараз побачите і почуєте.

Це не просто історія про адвокатів, які перетворили свою роботу на «договорняк» із системою. Це факти, коли люди, близькі до керівника САП, за його посередництва домовляються з антикорупційною екосистемою.

Усе за принципом: усі рівні, але є рівніші.

Саме документи цієї справи були викрадені з Офісу Генпрокурора під час обшуків НАБУ і САП. Саме заради них і проводилися обшуки в ОГП кілька місяців тому. Саме щодо цих злочинів я повідомив про підозри, і саме ці підозри були протиправно прибрані з державного реєстру. Наче їх і не було.

А сам факт корупційного злочину, як і підозр у його вчиненні, замовчується всіма антикорупційними активістами. Наче їх і не було.

Ми живемо в реальності подвійних стандартів. Правоохоронці втрачають посади й репутацію тільки для того, щоб антикорупціонери могли тихо реалізовувати свої схеми і ніхто із силовиків не наважувався розслідувати їх.

Гучні медійні серіали під назвою «Карфаген» стали і надалі будуть способом відвернути увагу від корупційних злочинів керівництва НАБУ і САП та їхнього найближчого оточення. І водночас інструментом помсти за матеріали, які хтось дуже не хотів бачити оприлюдненими.

Отже, попереду серія публікацій. Конкретні епізоди та обставини. Щоб кожен міг самостійно оцінити, чи існує зв’язок між цими подіями, операцією «Карфаген» та подальшими кримінальними провадженнями. Чи знову почуємо, що все «маячня»? – запитує Кравенко.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Відставний генпрокурор Кравченко закликає США провести аудит НАБУ і САП, бо вони руйнують Зеленського і гадять Трампу