Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко дав інтерв’ю американському виданню Washington Examiner. Як анонсував сам Кравченко, “говорили про корупцію в Україні, про НАБУ і САП, про їх методи боротьби і помсти, про атаки на Президента воюючої країни та його оточення, про підозри і докази, про те, як боротьба з корупцією перетворилася на політичний тиск”.

ІншеТВ знайшло це інтерв’ю. Ми подумали, і раптом і вам буде цікаво, які ще паралельні реальності створюються навколо нас. Тим більше, що опубліковане воно перед переговорами в Абу-Дабі. Зазвичай, у дні важливих політичних подій з викривальними відео виступають якраз НАБУ і САП. Але тепер маємо вісті з іншого берега. Отже, ось що сказав Кравченко, і як це обставили журналісти цього медіа.

“Колишній високопоставлений прокурор України стверджує, що підтримувані Заходом антикорупційні органи країни використовуються як інструмент для послаблення президента Володимира Зеленського та зриву мирних зусиль президента Дональда Трампа — на користь Росії.

Руслан Кравченко, колишній генеральний прокурор України, який пішов у відставку у вересні 2026 року, звинуватив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) у зловживанні безпідставними кримінальними розслідуваннями. За його словами, це робиться для того, щоб розколоти команду Зеленського та чинити тиск на посадовців, відповідальних за переговори про припинення війни.

«Ми бачимо, що від цього виграє лише Росія, — зазначив Кравченко в ексклюзивному інтерв’ю виданню Washington Examiner, перебуваючи в Австрії. — Головна мета [НАБУ та САП] полягає в тому, щоб президент України та його команда нічого не досягли, а команда Трампа також не мала успіху».

Він закликав адміністрацію Трампа розслідувати те, що він назвав «корупцією в антикорупційних органах» і «злочинами, які вчиняються в НАБУ та САП». Кравченко наполягає на проведенні незалежного аудиту за участі правоохоронних органів США, щоб перевірити справи, які ведуть ці відомства, а також використання ними коштів американських платників податків.

Заяви Кравченка з’явилися на тлі того, як розслідування корупційних справ дісталися найближчого оточення Зеленського, а Трамп поставив під сумнів здатність українського президента укласти мирну угоду. У жовтні Трамп закликав Україну замінити Зеленського на лідера, який зміг би домовитися з Росією.

Тим часом Вашингтон готується виступити посередником у новому раунді переговорів між українськими та російськими посадовцями, що мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі. Спеціальний посланник США Стів Віткофф повідомив, що дискусії зосередяться на питаннях повоєнної безпеки, деескалації та гуманітарних заходах — у межах зусиль Трампа, спрямованих на завершення війни. НАБУ, очолюване Семеном Кривоносом, та САП, яку очолює Олександр Клименко, користуються підтримкою урядів США та європейських країн у межах зусиль Заходу, спрямованих на боротьбу з корупцією на високому рівні в Україні. Обидва відомства отримали підтримку з боку США, а Європейський Союз поставив надання фінансової допомоги в залежність від їхньої незалежності.

У липні 2025 року Зеленський підписав закон, що передавав ці відомства під нагляд Кравченка, проте згодом змінив рішення після вуличних протестів і критики з боку європейських союзників. Кравченко захищав цей закон, стверджуючи, що він мав на меті привести повноваження прокурорів у відповідність до Конституції України; водночас він заявив, що після цього відомства почали переслідувати посадовців і законодавців, які підтримали ці зміни.

Від розслідування воєнних злочинів — до вигнання

На цьому фото (без дати), наданому прес-службою Генерального прокурора України, Генеральний прокурор України Руслан Кравченко позує у своєму кабінеті в Києві.



До того як очолити систему прокуратури України, Кравченко працював військовим прокурором і розслідував справи, пов’язані з окупацією Росією Криму у 2014 році. У 2021 році він очолив прокуратуру Бучанського району, а після початку повномасштабного російського вторгнення наступного року займався розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

«На вулицях лежали тіла цивільних», — згадує він про своє повернення до Бучанського району після того, як його звільнили українські сили.

Кравченко став черговою відомою жертвою внутрішнього протистояння між «необраними» структурами, що мають підтримку США, та урядом Зеленського, який діє в умовах війни. Через побоювання помсти він був змушений покинути Україну.

За його словами, НАБУ та САП змусили його піти через розслідування, які він проводив стосовно керівництва НАБУ та осіб, наближених до очільника САП. Він подав у відставку після зустрічі із Зеленським. За його словами, на президента тиснули антикорупційні органи, вимагаючи його звільнення, хоча він сподівався, що парламент відхилить його відставку.

«Це не було особистим рішенням президента, — зазначив він. — Не маючи жодних доказів, вони чинили тиск і на президента, і на мене, щоб знищити мене та усунути з посади».

Кравченко опинився в Австрії, фактично перебуваючи у вигнанні. Він виїхав до Франції у службових справах, але вирішив залишитися там, побоюючись помсти в разі повернення в Україну.

«Якби я повернувся, на мене чекала б публічна розправа — щоб ніхто інший більше ніколи не наважився розслідувати справи проти них», — сказав він.

Кравченко звинувачує антикорупційні органи в саботажі мирних ініціатив Трампа.

Він заявив, що НАБУ та САП саботують мирні переговори, оприлюднюючи інформацію про розслідування щодо українських перемовників саме напередодні їхніх зустрічей. Через це українські представники, які працюють над завершенням війни, змушені перейматися власною долею.

«Під час переговорів вони думають не про сам переговорний процес, а про кримінальні справи — про те, як себе захистити», — пояснив він.

Він заявив, що метою відомств було перешкодити Зеленському та Трампу укласти мирну угоду. «Команда Трампа не повинна досягти успіху в мирних переговорах, оскільки їх усі зривають», — зазначив він.

Він додав: «Можливо, НАБУ та САП діють за вказівкою якоїсь третьої сторони — навмисно, щоб завадити Трампу та Україні досягти своєї мети… щоб зірвати всі ці мирні домовленості на користь іншої країни».

На запитання, чому керівники НАБУ та САП можуть бути зацікавлені в продовженні війни, Кравченко вказав на Росію та політичні сили, яким вигідний провал мирних переговорів, не уточнюючи, яку особисту вигоду могли б отримати самі очільники цих відомств. «Вигоду отримує Росія, а також усі ті політичні опоненти тих, хто прагне миру», — сказав він.

Кравченко закликав адміністрацію Трампа ретельно вивчити тиск на українську переговорну групу. Він також поставив під сумнів доцільність оприлюднення відомствами інформації про розслідування безпосередньо перед переговорами — якщо, звісно, ​​їхньою метою справді була допомога країні.

«І яка ж причина таких дій? Це нелогічно, якщо вони справді хочуть принести користь Україні», — зауважив він.

Ніколай Петро, ​​професор політології Університету Род-Айленда, погодився, що розслідування обмежують владу Зеленського, проте застеріг, що їхню мету можна тлумачити по-різному.

«Це безперечний факт. Питання лише в тому: заради чого?» — зазначив він у коментарі виданню Washington Examiner. Петро додав, що навіть прихильники продовження війни — так звана «партія війни» — можуть вбачати вигоду в заміні президента, який фігурує в корупційних скандалах.

«Якщо позбутися Зеленського, можливо, вдасться усунути частину корупційних проблем, і тоді фінансування воєнних зусиль відновиться», — пояснив він, описуючи один із можливих політичних розрахунків, що стоять за посиленням атак на уряд Зеленського.

Петро також додав, що прихильники припинення вогню можуть використовувати ці розслідування, аби підштовхнути Зеленського до укладення угоди. Мета полягає в тому, щоб «нагадати йому про межі його влади та про те, наскільки сильно він залежить від Заходу», — зазначив він.

Боротьба за контроль над урядом Зеленського

Попри втрату посади, Кравченко назвав Зеленського «героєм» за захист України та пошук міжнародної підтримки, водночас звинувативши керівників НАБУ та САП у спробі перехопити владу в обраного президента.

«І тепер вони намагаються монополізувати владу», — заявив він. За його словами, керівники цих відомств прагнули контролювати кадрові призначення в уряді та голосування в парламенті, щоб захистити власні інтереси й заблокувати розслідування щодо їхніх дій.

«Президент, обраний народом України, має керувати країною, ухвалювати важливі рішення та вести переговори з міжнародними партнерами, такими як президент Трамп», — зазначив він.

Він навів як приклад справу проти керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, розцінивши її як спробу прямого тиску на Зеленського. У травні 2026 року Єрмака звинуватили в участі у схемі з відмивання грошей — звинувачення, яке він відкидає.

Кравченко утримався від оцінки звинувачень проти Єрмака, проте повідомив, що в матеріалах справи Зеленський фігурує як «особа номер один», і нагадав про його президентський імунітет. На його думку, така згадка була попередженням для Зеленського: слідчі можуть узятися за нього самого та його соратників.

За словами Кравченка, подібного тиску зазнавали й народні депутати: кримінальні провадження слугували для відомств інструментом впливу на їхнє голосування.

Кравченко згадав телефонну розмову в грудні 2025 року, під час якої Зеленський доручив йому вирушити у службове відрядження, залишивши замість себе першого заступника. Президент пояснив, що керівники НАБУ та САП не бажають мати справу з ним особисто.

Поки Кравченко був у від’їзді, його заступник отримав запит на дозвіл розпочати провадження стосовно 25 народних депутатів від президентської партії. Заступник відмовив. Згодом керівник САП звернувся з цим запитом безпосередньо до Кравченка.

«Я запитав про докази. Доказів не було», — розповів він.

Кравченко зазначив, що згодом підписав запит щодо п’ятьох депутатів, оскільки в ньому були наявні докази. Він припустив, що початкова спроба притягнути до відповідальності одразу 25 депутатів мала на меті паралізувати роботу парламенту в той момент, коли країна потребувала термінового ухвалення законодавства воєнного часу.

Гордон Хан, аналітик із питань Росії та Євразії, охарактеризував Кравченка як «ключову опору» системи Зеленського. Він пов’язав звільнення колишнього прокурора з ширшим протистоянням навколо того, наскільки президент контролює парламент і правоохоронні органи України.

Ган припустив, що європейські прихильники продовження війни також можуть мати підстави для послаблення влади Зеленського. «Можливо, вони прагнуть отримати більший контроль над Україною, щоб ефективніше вести війну», — зазначив він.

Кравченко закликає Вашингтон провести розслідування

За словами Кравченка, НАБУ і САП повинні продовжувати розслідування корупційних справ, однак він звинуватив керівництво цих органів у тому, що воно використовує такі розслідування для контролю над урядовими рішеннями та тиску на українську переговорну групу.

«Ці органи повинні існувати, — сказав він. — Проблема — в людях», – так закінчується стаття.

Слідкуємо далі, бо ж цікаво, що це і для чого. Якщо пазл чогось більшого – зрозуміємо, якщо щось почне складатися. Якщо це намагання самого Кравченка створити для себе нове поле для чогось – теж спостерігаємо, бо такі ігри не бувають персональними, вони зазвичай втягують і обертають багато осіб.