Вже завтра, 11 листопада, трамвай №1120 розпочне свою роботу на маршруті №3, перетворюючи звичайну поїздку на невелику літературну мандрівку.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

У салоні розміщені постери, присвячені українській літературі та Миколаєву. На них — видатні імена, знакові видання та книжкові скарби з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Це можливість дізнатися більше про літературну спадщину України та нашого міста просто дорогою у своїх справах.

А щоб якомога більше миколаївців змогли побачити експозицію, надалі трамвай змінюватиме маршрути та знайомитиме з нею пасажирів у різних районах міста.

Проєкт «Літературний трамвай: Миколаїв крізь сторінки» започатковано в межах співпраці КП «Миколаївелектротранс» та Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Раніше сторони підписали меморандум, який став основою для реалізації цієї спільної ініціативи.

Як повідомляло Інше ТВ, До Миколаєва із Швеції доставили перший із 40 трамваїв – для виходу на маршрут його треба переобладнати (ФОТО)