9 жовтня КП «Миколаївелектротранс» та Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека підписали меморандум про співпрацю та започаткували роботу над спільним проєктом «Літературний трамвай: Миколаїв крізь сторінки».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Ідея проєкту – поєднати можливості бібліотеки та міського електротранспорту, щоб знайомити мешканців і гостей Миколаєва з українською літературою, її представниками та творами, пов’язаними з нашим містом.

Тепер ці історії поступово з’являтимуться безпосередньо в салоні трамвая.

«Бібліотека має значний фонд краєзнавчих матеріалів, а електротранспорт щодня є невід’ємною частиною життя Миколаєва. Разом ці два ресурси можуть створити незвичний формат знайомства з літературною спадщиною міста.

Попереду спільна робота над концепцією, відбір та наповнення матеріалів.

Миколаїв має чимало історій. Разом відкриватимемо їх через літературу», – зазначають у КП «Миколаївелектротранс».

Як повідомляло Інше ТВ, У День міста Миколаєва почав курсувати «Краєзнавчий трамвай» (ФОТО)