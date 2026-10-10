Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 10 жовтня:

Миколаїв

Учора вдень ворог атакував місто БпЛА типу «Бандероль». Під атакою були об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Загинув 64-річний чоловік, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено приміщення котельні та ангар.

Також сьогодні уночі ворог атакував БпЛА типу «Shahed» промислову та цивільну інфраструктури м. Миколаєва. Пошкоджено вікна багатоквартирного будинку, заклади торгівлі, офісні приміщення та адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дронами. У с. Лимани пошкоджено приватний будинок та заклад торгівлі. Постраждалих немає.