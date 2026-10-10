Це виглядає як подарунок путіну на день народження. Це виглядає абсолютно жахливо. Рішення президента Трампа в односторонньому порядку зняти санкції з росії і дозволити їй експортувати дизель було несправедливим і нечесним, — сказав президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Axios.

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Заява Трампа, яка пролунала після дзвінка з путіним, шокувала Україну і багато європейських урядів та створила нову кризу між США та їхніми західними союзниками.

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Під час 15-хвилинного інтерв’ю Зеленський звучав виснажено й пригнічено і навіть висловив відчуття зради через новину про дизельну угоду.

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Зеленський сказав, що кілька днів тому говорив із Віткоффом про необхідність продовжувати зусилля для досягнення дипломатичного прориву до зими та проміжних виборів:

«Стів запропонував зустрітися у Флориді. І, звичайно, я погодився поїхати туди й поговорити про можливості переговорів. Американці сказали, що мають певні ідеї, і ми погодилися приїхати, щоб їх обговорити», — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що жодного разу під час його розмов із Віткоффом і Кушнером США не натякали, що дизельна угода з росією є на столі.

Він сказав, що зрозумів від Віткоффа: американські посланці планували передати росіянам повідомлення за підсумками переговорів у Флориді, а потім потенційно поїхати до Києва, щоб спробувати остаточно узгодити мирну угоду.

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Зеленський зазначив, що за годину до заяви Трампа його переговорники, які зустрічалися з Кушнером і Віткоффом у Флориді, повідомили йому, що Трамп планує поговорити з путіним.

Вони сказали, що може з’явитися оголошення щодо санкцій США проти росії, але не уточнили деталей.⠀

«Це нечесно, справді, тому що ми намагалися вибудувати наші відносини якнайкраще.

Це виглядає так, ніби вони використали цю можливість, щоб з одного боку зустрітися з нами, а з іншого боку — зателефонувати путіну й домовлятися про це», — заявив український лідер.

Президент України заявив, що підтримав би пом’якшення санкцій проти російської енергетики, якби це було зроблено в контексті угоди про припинення ударів по енергетичних об’єктах в Україні та росії протягом зими:

«Якщо ціна — енергетичне припинення вогню, то ці переговори добрі», — сказав Зеленський.

Але він зауважив, що Трамп, імовірно, оголосив би про такий прорив, якби путін на нього погодився:

«Що Трамп отримав? Те, що він матиме більше дизеля? Для кого? Більше російського дизеля для американців? Це демонструє слабкість світу», — сказав Зеленський.

Зеленський порівняв нинішню угоду із самітом Трампа і путіна в Анкориджі торік, який завершився тим, що президент США погодився на багато російських вимог щодо війни в Україні, не отримавши нічого натомість:

«Це виглядає як Аляска №2», — сказав Зеленський.

Попри свій гнів, Зеленський не став прямо заявляти, що цей епізод означає, що Вашингтон більше не може бути посередником між Києвом і Москвою:

«Це непросто. Нам потрібні американці. Нам потрібні американці, щоб спробувати зупинити цю війну».

Але він поставив під сумнів, чи не ускладнить подальшу дипломатію винагородження Москви без очевидної поступки з боку росії:

«Це рішення жодним чином нам не допоможе. Але погано те, що, я думаю, це рішення не допоможе й американцям».

Зеленський сказав, що планує поговорити зі своєю переговорною командою, щоб отримати повний звіт про її переговори з Віткоффом і Кушнером.

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Він також хоче зрозуміти, чи була дизельна угода пов’язана з поїздкою посланців Трампа до росії, яку вони планували:

«Якщо ви дозволяєте їм експортувати дизель і перед цим думаєте, що вам треба поїхати до росії на переговори, це виглядає так, ніби ви купуєте цю зустріч», — сказав Зеленський, наголосивши, що не знає, чи справді саме таким був намір Трампа.

«Можливо, я не правий. Але це виглядає саме так. Інакше навіщо це робити?»