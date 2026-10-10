Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ «НЗНП») — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні РФ, розташоване в Ростовській області. Виробляє мазут, дизельне, суднове та пічне пальне, прямогонний бензин.

Сьогодні знову був атакований Силами оборони України – а саме нафтоналивний термінал. Зараз горить.





Завод є єдиним чинним НПЗ у регіоні, має проєктну потужність переробки від 5 до 7,5 млн тонн нафти на рік (близько 100 тис. барелів на добу) і є ключовим постачальником пального для Збройних сил РФ