Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб
танків – 12 406 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од.
артилерійських систем – 51 000 (+50) од.
РСЗВ – 2 201 (+2) од.
засоби ППО – 1 699 (+6) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од.
спеціальна техніка – 4 812 (+2) од.
Дані уточнюються.