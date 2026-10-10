Інженери Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) розробили двигун у формі тонкої нитки, який у майбутньому можна буде використовувати в роботизованому одязі, який допомагає людині рухатися.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Діаметр пристрою, що одержав назву FiberMotor, становить від одного до трьох міліметрів. Розробка описана у науковому журналі Advanced Materials. По суті це лінійний електростатичний привід: він складається з двох порожнистих волокон, одне з яких знаходиться всередині іншого. Навколо обох волокон намотані тонкі мідні дроти.

При подачі напруги електростатичні сили притягують волокна один до одного, внаслідок чого внутрішнє волокно починає переміщатися вперед і назад усередині зовнішнього. На відміну від традиційних двигунів, FiberMotor не потребує зубчастих передач чи іншої механічної системи передачі руху. Тому він залишається гнучким та не блокує рух людини.

Наприклад, якщо двигун тягне руку в одному напрямку, людина все одно може посунути її в іншому – механізм при цьому не заклинить. Чотири таких двигуни, працюючи разом, створили зусилля, достатні для підйому шоколадної плитки масою 46 грамів. За словами інженерів, така технологія може знайти застосування в різних областях, у тому числі в роботизованих костюмах, що носять, допомагають людям ходити.

Надалі безліч таких тонких двигунів можна буде вплітати в одяг подібно ниткам, щоб вони допомагали, наприклад, згинати або розгинати ногу або руку. Дослідники вже створили стартап для комерціалізації цієї технології. Поки що їхнє головне завдання — збільшити зусилля, яке здатний розвивати двигун, і підвищити його довговічність.

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