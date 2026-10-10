Свої знання можна буде підтвердити або тестом на громадянство, або складеним у Фінляндії іспитом на атестат зрілості чи дипломом про вищу освіту фінською або шведською мовою.

Про це, як пише Yle, повідомляє Міграційна служба (Migri) у пресрелізі.

Нововведення набуде чинності з початку березня наступного року. Воно стосується заявників віком 18-64 роки. За проведення та адміністрування тесту на громадянство відповідатиме Міграційна служба.

– Отримання громадянства неодноразово посилювали протягом цього урядового періоду, і запровадження тесту на громадянство – остання частина цієї реформи. Раніше вже вносили зміни, наприклад, до регулювання терміну проживання та вимог щодо доходу, – каже генеральний директор Міграційної служби Ілкка Хаахтела у пресрелізі.

Робоча група експертів Університету Гельсінкі наразі готує навчальні матеріали та зміст іспиту на громадянство. Тест буде у форматі з множинним вибором відповідей.

У тесті питатимуть, зокрема, про основне законодавство фінського суспільства, основні та людські права, рівність, гендерну рівність, а також історію та культуру Фінляндії.

Міграційна служба опублікує на своєму сайті навчальні матеріали для підготовки до іспиту на початку наступного року.

– Спільні та відкрито доступні навчальні матеріали гарантують, що іспит буде рівним для всіх, хто подає заяву на фінське громадянство, – каже Хаахтела.

Серед інших Північних країн тест на громадянство вже діє у Швеції, Данії та Норвегії.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2025 року в Україні відкрився перший центр тестування для претендентів на набуття українського громадянства (ФОТО)