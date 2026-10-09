Президент України Володимир Зеленський прокоментував і домовленість Трампа з путіним щодо дизпалива, і зняття США на півроку санкцій проти російського палива.

Про це передає Інше ТВ.

«Миру завдяки слабкості ніколи не буває. Сьогодні в Києві були представники Конгресу США – двопартійна делегація, і я вдячний їм за візит в Україну в такий складний час. Вони запитали: «Що потрібно, щоб закінчити війну?» Відповідь має бути сильною. Мають бути санкції за законом Ліндсі Грема, має бути підтримка для України у захисті життя, і має бути тиск на Росію за війну. І сьогодні була розмова лідерів Америки та Росії. Розмова, яка веде до іншого.

Нещодавно було європейське рішення про зняття санкцій з російських олігархів. Після нього російських ударів і знущань з людей стало тільки більше. Лише за цей тиждень жорстокий удар російської ракети по будинку в Прилуках, авіабомби по Краматорську – по звичайних міських автобусах, постійні обстріли енергетики Києва, інфраструктури життя в Дніпрі, Харкові, Одесі та в інших наших містах. Десятки загиблих людей і сотні поранених.

Росіяни компенсують таким терором свою нездатність досягти визначених їм цілей на фронті. В цьому році Росія на фронті найслабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому Путін покладається на терор. Саме тому він покладається на спроби кулуарних домовленостей про те чи інше послаблення тиску на Росію, щоб купити ще час і можливості для війни.

Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу.

Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає цю нашу позицію. Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах – це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу.

Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія «віддячить» за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі.

Розраховуємо на справедливу підтримку Америкою нашого захисту життя, нашого захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. Сильну, а не слабку», – мовиться в дописі Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп поговорив з Путіним – випросив у нього 300 тис. тонн дизпалива негайно і 4, 5 млн.тонн якнайшвидше

Також повідомлялося Адміністрація Трампа скасувала санкції на російське дизельне пальне на півроку