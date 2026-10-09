У п’ятницю адміністрація Трампа вжила заходів для тимчасового скасування санкцій щодо російського дизельного пального.

Про це пише Politico, передає Інше ТВ.

Цей несподіваний крок було зроблено на тлі спроб адміністрації Трампа взяти під контроль рекордні ціни на дизельне пальне — спричинені тривалою війною проти Ірану та ударами України по російських нафтопереробних заводах — напередодні проміжних виборів.

Міністерство фінансів США повідомило в соцмережі X, що «негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок».

Строк послаблення санкцій – до 7 квітня 2027 року.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп поговорив з Путіним – випросив у нього 300 тис. тонн дизпалива негайно і 4, 5 млн.тонн якнайшвидше