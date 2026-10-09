Адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У МКС назвали це атакою на верховенство права, а Єврокомісія заявила про готовність захищати безперебійну роботу суду.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Міжнародний кримінальний суд відкинув американські санкції, запроваджені проти установи. Вони передбачають, зокрема, обмеження для компаній, які надають послуги суду. Санкції мають набути чинності через шість днів.

У МКС заявили, що рішення США є «атакою на верховенство права та основи міжнародного правопорядку» і можуть перешкодити роботі суду та залякати людей, які з ним співпрацюють. Водночас там наголосили, що продовжать виконувати свій мандат.

Це черговий крок Вашингтона проти МКС. Раніше адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції проти суддів і прокурорів суду.

США неодноразово виступали проти ордерів на арешт МКС щодо представників влади Ізраїлю, зокрема прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Вашингтон також критикував розслідування щодо дій американських військових в Афганістані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп не дозволить МКС переслідувати американців. За його словами, Вашингтон має намір перекрити суду ресурси та послабити його здатність працювати.

Європейська комісія заявила, що готова вжити необхідних заходів для забезпечення роботи МКС. У Брюсселі також наголосили, що простір для діалогу зі США ще залишається.

МКС підтримують 125 держав. Серед країн НАТО його членами є всі, крім США та Туреччини.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні США впровадили санкції проти голови МКС