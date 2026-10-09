Президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну, привітав його з днем народження і домовився про постачання російського пального на американський ринок.

-Я щойно завершив надзвичайно успішні переговори з президентом росії володимиром путіним, під час яких було домовлено, що росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн протягом листопада та 1 000 000 тонн одразу після цього.

Крім того, з огляду на стан їхніх нафтопереробних заводів, росія протягом короткого періоду часу поставить ще 3 000 000 тонн дизельного пального. Завдяки НАШОМУ ПОВНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоресурсів ціни на дизельне пальне для американців і, безумовно, для всього світу ЗНИЖУВАТИМУТЬСЯ РЕКОРДНИМИ ТЕМПАМИ – І ДУЖЕ ШВИДКО!

Зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, тваринників і далекобійників, – мій НАЙВИЩИЙ ПРІОРИТЕТ. Це дуже важливе й значуще оголошення. Крім того, слід розуміти, що Іран не матиме ядерної зброї!

Дякую за увагу до цього питання.