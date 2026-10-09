Сирія закликала Міжнародну морську організацію і болгарську владу провести незалежне розслідування інциденту навколо суховантажного судна ALFA WATAN, що затонуло в Чорному морі.

Про це пише «Радіо Болгарії» з посиланням на Сирійське державне інформаційне агентство, передає Інше ТВ.

Судно постраждало в ніч на вівторок, 6 жовтня, від атаки безпілотниками та затонуло у винятковій економічній зоні Болгарії у Чорному морі. Усі десять членів екіпажу корабля, серед яких дев’ять сирійських громадян, оголошені зниклими безвісти, а влада припинила пошукові роботи.

Розслідування, якого вимагає влада Сирії, має з’ясувати, чому пошуково-рятувальні операції були припинені до того, як стала відома доля члена екіпажу, який зник безвісти, заявив Мазен Алуш, директор зі зв’язків Головного управління сухопутних і морських прикордонних пунктів Сирії.

Як повідомляло Інше ТВ, близько 03:00 6 жовтня два судна були атаковані дронами у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне судно, яке йшло під прапором Того, затонуло. Друге судно також постраждало, на борту сталася пожежа. Його екіпажу вдалося евакуюватися, і його врятувало болгарське судно ро-ро «Діоскурія», яке на той момент перебувало в цьому районі.