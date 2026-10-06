Минулої ночі близько 03:00 два судна були атаковані дронами у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне судно, яке йшло під прапором Того, затонуло. Друге судно також постраждало, на борту сталася пожежа. Його екіпажу вдалося евакуюватися, і його врятувало болгарське судно ро-ро «Діоскурія», яке на той момент перебувало в цьому районі.

Про це пише BGNES з посиланням на заяву прем’єр-міністра Румена Радева, який скликав екстрену нараду через інцидент з дронами, передає Інше ТВ.

За його словами, екіпаж «Діоскурії» побачив вибух на першому судні та вирушив до місця події. Там було знайдено перекинутий човен та рятувальні жилети, але членів екіпажу затонулого судна не знайшли.

Екіпаж болгарського судна побачив в цьому районі й інше пошкоджене судно. Негайно було направлено катер, двох поранених членів екіпажу взяли на борт, і їм буде надана негайна екстрена медична допомога. Решту 16 членів екіпажу перевозить катер Прикордонних військ. 11 членів екіпажу – громадяни Туреччини, 7 – Індії.

Одне судно було завантажене пшеницею і прямувало на південь. Друге перевозило невідомий вантаж і прямувало на північ.

«Це абсолютно неприйнятний напад і грубе порушення міжнародного права та морських справ. Це надзвичайно ускладнює судноплавство в Чорному морі, – зазначив прем’єр-міністр Болгарії. – Я давно заявляв, що якщо цю війну не припинити, то стане дуже погано, порушуються всілякі міжнародні права, атакують цивільні морські судна. Також було судно, яке було підбито в серпні поблизу Одеси, над яким пролітали ВПС, яке дрейфує – ми стежимо, чи воно увійде в територіальні води, і якщо воно попрямує до нашого узбережжя, ми негайно діятимемо. Ми не дозволимо, щоб болгарське узбережжя перебувало під загрозою з боку дрейфуючих кораблів».

Як повідомляло Інше ТВ, росія вдарила двома дронами по цивільному судну, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині – Зеленський