росія вдарила двома дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений.

Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати.”