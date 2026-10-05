У разі відключення Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС від об’єднаної енергосистеми України наслідки можуть бути серйозними, а сама система за найгіршого сценарію може розділитися на окремі “острови споживання”.

Про це в програмі “Що далі?” в ефірі Еспресо заявив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, коментуючи інформацію The New York Times про можливі плани РФ атакувати енергетичну інфраструктуру поблизу українських АЕС.

За його словами, наразі атомні електростанції виробляють близько 55–65% електроенергії в Україні та фактично є “основним хребтом” енергосистеми.

“Якщо змоделювати найгірший сценарій, то всі кажуть про блекаут, але енергосистема може роз’єднатися на окремі острови споживання, і потім енергетики будуть намагатися її знову зібрати”, — пояснив Плачков.

Водночас він наголосив, що Україна має можливість імпортувати електроенергію з Європи, а енергетики мають запас обладнання для відновлення роботи системи. Наслідки можливих атак, за його словами, залежатимуть передусім від їхньої інтенсивності та температури повітря взимку.

Плачков зазначив, що Росія може намагатися атакувати не самі атомні станції, а високовольтні лінії електропередачі та підстанції, необхідні для передачі виробленої на АЕС електроенергії споживачам.

За такого сценарію енергоблоки можуть перевести у стан гарячого або холодного зупину. При цьому, за словами експерта, пошкодження підстанції саме по собі не означає, що атомний енергоблок стане неконтрольованим.

“На атомній електростанції є аварійні системи, дизель-генератори, які дають можливість тримати енергоблок у безпечному стані. Але видавати електроенергію населенню і підприємствам атомна електростанція не зможе”, — сказав Плачков.

Він також зазначив, що українські АЕС не проєктувалися для роботи в умовах бойових дій поблизу станцій, оскільки подібних масштабів атак на енергетичну інфраструктуру під час війни раніше не було.

Водночас, за словами Плачкова, українські енергетики вже мають досвід кількох воєнних зим та провели значну роботу із захисту трансформаторів, автотрансформаторів, ліній електропередачі та іншого обладнання.

Окремою загрозою він назвав можливі удари РФ по системах водовідведення та очисних спорудах. Для міст-мільйонників їхнє пошкодження може мати складні наслідки.

“Я як енергетик завжди готуюся до найгіршого і дуже радий, коли це найгірше не настає. Але готуватися ми повинні до найскладніших сценаріїв цієї зими”, — підсумував Плачков.