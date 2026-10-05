Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті. Ключове завдання — готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.



-Затвердили новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм. Навчання буде інтегроване з європейською кредитною системою.



З 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів. Кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи. Нова формула враховує попит на професії в області, набір студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів. Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад. Рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком.



Крім того, розширюємо академічну мобільність. Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців. Викладачі — викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах. Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями, т- повідомив очільник уряду..