11 жовтня, з 10.00 до 14.00, у Каштановому сквері, відбудеться перша після літньої перерви виставка-прилаштування тварин, які зараз утримуються на КП ММР «Центр захисту тварин».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Центру, передає Інше ТВ.

Усі собаки та коти, які візьмуть участь у виставці-прилаштуванні, стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Бажаючим взяти улюбленця необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Документи в застосунку «Дія» також підходять.

Якщо ви поки не готові прихистити тваринку, просто приходьте познайомитися або поділіться цим дописом. Можливо, саме завдяки вам хтось із хвостиків знайде свою родину.

Як повідомляло Інше ТВ, Центр захисту тварин не проводив влітку виставки-прилаштування в Миколаєві, але щосуботи запрошував до себе