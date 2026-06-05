У літній період КП ММР «Центр захисту тварин» не проводитиме виставки-прилаштування у Каштановому сквері через спекотну погоду та турботу про здоров’я підопічних.

Про це повідомили в Центрі захисту тварин, передає Інше ТВ.

«Проте ми продовжуємо шукати для тварин люблячі родини та чекаємо на вас у нашому центрі за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36/1, щосуботи з 09:00 до 13:00.

Якщо ви давно мріяли подарувати дім чотирилапому другу — завітайте до нас. Можливо, саме на вас чекає ваш майбутній улюбленець.

Дякуємо за розуміння та підтримку наших хвостиків!» – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, остання виставка-прилаштування перед літом відбулася 31 травня – на ній, незважаючи на дощову погоду, вдалося прилаштувати 4 песиків.