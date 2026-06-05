Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні стався вибух у румунському порту Констанца – здетонував морський дрон (ВІДЕО)

Цей дрон був українським, повідомили в Командуванні ВМС ЗСУ.

«Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення», – мовиться в повідомленні.