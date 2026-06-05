У районі румунського порту Констанца пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ

Територію поруч оточили, людей евакуювали. За попередніми даними, міг здетонувати морський дрон.

Вибух стався близько 10:30 поблизу будівель рятувального агентства ARSVOM та компанії Oil Terminal, після того як дрон було виявлено о 5:50. Дрон зеленого кольору, оснащений антенами, був зупинений бар’єрами проти забруднення, встановленими на воді.

Як пише румунське видання Digi24, за попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту.