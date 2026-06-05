Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні РФ атакувало цивільне підприємство харчової промисловості. Його адміністративна будівля зазнала руйнувань, також загинули люди. І кількість поранених зростає.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації та ДСНС.

У момент атаки на робочих місцях підприємства були люди. В адміністративній будівлі спалахнула пожежа, там частково зруйновані конструкції.

Вже відомо про чотирьох загиблих та ще сімох поранених людей. На місці працюють усі необхідні служби, які шукають людей і проводять рятувальні роботи.

«росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі», — написав очільник Київської ОВА Микола Калашник.