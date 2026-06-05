Попри виклики воєнного часу, бізнес Миколаївщини продовжує демонструвати відповідальність та стійкість, забезпечуючи стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів. Сумлінна сплата податків залишається важливим внеском у підтримку економіки, обороноздатності та соціальної сфери держави.

Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, у січні – травні 2026 року до зведеного бюджету від платників регіону надійшло 12,4 млрд грн податків і зборів. Це на 15,3 відс., або на 1,6 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До державного бюджету платники Миколаївщини спрямували 7,3 млрд грн, що на 13,6 відс., або на 873 млн грн перевищує показник п’яти місяців 2025 року. Основними джерелами наповнення державної скарбниці стали:

податок на доходи фізичних осіб – 3,9 млрд грн;

податок на додану вартість – 1,4 млрд грн;

військовий збір – 1,4 млрд грн.

Місцеві бюджети області отримали 5,1 млрд грн, що на 775,5 млн грн більше, ніж торік. Найвагоміший внесок у формування місцевих бюджетів забезпечили:

податок на доходи фізичних осіб – 3,3 млрд грн;

єдиний податок – 1,1 млрд грн;

плата за землю – 460,6 млн грн.

Крім того, упродовж січня – травня 2026 року до пенсійного та соціальних фондів надійшло 7,6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження ЄСВ зросли на 16,1 відс., або на 1,1 млрд гривень.

Валерій Політило наголосив, що позитивна динаміка надходжень є результатом відповідальної позиції бізнесу та громадян, які навіть в умовах воєнного стану продовжують працювати, створювати робочі місця та підтримувати економіку країни.

Також керівник податкової служби області нагадав, що для платників, які відповідають вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, передбачені особливі процедури податкового адміністрування. Детальніше про умови включення до Переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можна дізнатися на порталі «Територія високого рівня податкової довіри» (https://tpd.tax.gov.ua).

Податкова служба Миколаївщини продовжує працювати над підвищенням якості сервісного обслуговування та забезпеченням відкритого діалогу з платниками. Завдяки розвитку сучасних електронних сервісів, створенню безбар’єрного середовища та професійній підтримці фахівців громадяни й бізнес мають можливість швидко та зручно отримувати необхідні податкові послуги й консультації.

Для оперативного отримання роз’яснень з питань податкового законодавства платники можуть звернутися до Офісу податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Консультації також надаються через телефони «гарячих ліній» (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/) та Комунікаційну податкову платформу (mk.ikc@tax.gov.ua).

Миколаївщина вкотре доводить, що навіть у надзвичайно складних умовах воєнного часу бізнес здатний працювати результативно та робити вагомий внесок у розвиток держави. За кожною гривнею податкових надходжень стоїть підтримка українських захисників, фінансування соціальних програм, освіти, медицини та інших важливих сфер. Дякую всім платникам податків за відповідальність, стійкість і патріотизм. Спільними зусиллями ми зміцнюємо економічний фронт України та наближаємо нашу Перемогу, – підсумував Валерій Політило.

Головне управління ДПС у Миколаївській області