Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2026 року Френсісу Галзену «за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Nobel Prize, передає Інше ТВ.

Френсіс Галзен усвідомив, що лід на Південному полюсі можна використовувати для відстеження частинок, відомих як нейтрино. Його бачення та наукове керівництво відіграли ключову роль у створенні нейтринної обсерваторії IceCube — масиву льоду об’ємом в один кубічний кілометр, оснащеного світловими датчиками. За допомогою IceCube дослідники можуть реєструвати нейтрино, що виникають унаслідок надзвичайно енергійних процесів у віддаленому Всесвіті.

Нейтрино є всюди, але вони ніяк не виявляють своєї присутності. Вони проходять крізь Землю та наші тіла, залишаючись непоміченими. Лише в дуже рідкісних випадках окреме нейтрино взаємодіє з атомним ядром, що дозволяє виявити його за наявності відповідного обладнання.

Науковцям давно відомо, що в космосі існують природні прискорювачі частинок, які викидають частинки з енергією, що в мільйон разів перевищує показники, досяжні в земних лабораторіях. Багато аспектів цих джерел залишаються загадкою: що це за об’єкти, де вони розташовані та які основні процеси в них відбуваються?

Нейтрино надзвичайно високих енергій утворюються в тих самих умовах, що й інші типи частинок. Однак, на відміну від інших частинок, нейтрино досягають нас, не змінюючи напрямку руху й не втрачаючи енергії. Це означає, що вони можуть надати інформацію, яку неможливо отримати в інший спосіб.

Френсіс Галзен уперше представив свою концепцію реєстрації нейтрино на Південному полюсі у 1988 році. Коли нейтрино стикається з атомним ядром, виникає спалах світла, який можуть зафіксувати датчики, розміщені в прозорому льодовиковому льоду. Лід на Південному полюсі має низку переваг: він вільний від різноманітних перешкод, а сам регіон є геологічно стабільним і сейсмічно спокійним. Ідея Галзена невдовзі здобула підтримку інших дослідників, і вже за кілька років було проведено попередні випробування датчиків у товщі льоду.

Космічні нейтрино надзвичайно високих енергій трапляються дуже рідко, тому для спостереження достатньої кількості зіткнень необхідний величезний об’єм льоду. IceCube охоплює цілий кубічний кілометр; його будівництво було завершено у 2011 році. Невдовзі дослідники зафіксували перші нейтрино високих енергій, а через кілька років змогли повідомити про відкриття нейтрино, що, безперечно, походять із простору далеко за межами нашої Сонячної системи. Це дало змогу розпочати повномасштабний пошук джерел нейтрино у Всесвіті.

Дані про взаємодії нейтрино, які постійно збирає IceCube, нададуть дослідникам нові знання про екстремальні умови, в яких можуть утворюватися нейтрино високих енергій, і навіть можуть допомогти виявити раніше невідомі космічні явища.

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