Вчора, 5 жовтня, близько 19:40, у селищі Лоцкине Баштанської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла Alpha 50CC, за кермом якого перебував 21-річний чоловік, та автомобіля BMW 528 під керуванням 35-річного водія.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні, де нині він перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці Баштанського районного відділу поліції просять громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (093) 151 71 00 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, 3 жовтня у ДТП на Миколаївщині травмувався водій мопеду