Цей боєприпас — третя версія стратегічної балістичної ракети M51 для підводних човнів, прийнята на озброєння рік тому, — впав у води Північної Атлантики. Випробувальний пуск відбувся на тлі зростання напруженості в Європі. Макрон був присутній при запуску, повідомляє LeParisien

У вівторок вранці Еммануель Макрон був присутній на першому випробувальному пуску міжконтинентальної ракети з підводного човна з балістичними ракетами та ядерною силовою установкою біля узбережжя департаменту Фіністер; про це повідомили Єлисейський палац і Міністерство збройних сил.

«Лише одиниці країн володіють таким досвідом», — прокоментував президент у соцмережі X, вітаючи «всіх, хто долучився до цього видатного досягнення». «Цей технічний успіх є ще одним доказом надійності наших сил ядерного стримування, довгострокова ефективність яких гарантована», — продовжив він, додавши: «Щоб бути вільним, треба, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, треба бути могутнім».

Глава держави спостерігав за пуском із борту фрегата ВМС Франції, зазначили в адміністрації президента. Ракета — третя версія стратегічної балістичної ракети M51 для підводних човнів, прийнята на озброєння рік тому, — була «неспорядженою» (без ядерної боєголовки) і впала «в Північній Атлантиці, за кілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя», уточнило Міністерство збройних сил у своїй заяві.

«Підтвердження спроможності підводного човна здійснити пуск» ракети

Візит президента не був заздалегідь анонсований Єлисейським палацом і відбувся без присутності ЗМІ. Водночас про сам випробувальний пуск було оголошено заздалегідь.

Подія відбувається на тлі дедалі напруженішої ситуації в Європі: Еммануель Макрон попереджав про зміну характеру «російської агресії та загроз» щодо європейських країн після низки «гібридних» атак, відповідальність за які покладають на Москву. Вони «не залишаться без відповіді», — пообіцяв він у середині вересня.

Цього року президент Франції також запропонував європейським партнерам долучитися до системи «поглибленого» ядерного стримування, що ґрунтується на його новій доктрині (оприлюдненій навесні); згідно з нею, рішення про застосування ядерної зброї залишається виключно в його руках.

Франція прийняла на озброєння цю нову версію міжконтинентальних ракет — які розміщуються на підводних човнах, що становлять основу її ядерного стримування, — рік тому. Тоді цей крок назвали «важливим етапом модернізації морської складової ядерного стримування Франції».

У вівторок ракету було запущено з підводного човна з балістичними ракетами (ПЧАРБ) Le Vigilant у межах операції SMERTRIOS; метою було перевірити здатність підводного човна застосовувати ракету M51 після планового періоду технічного обслуговування та ремонту, зазначили у міністерстві.

«За польотом ракети стежили» відповідні служби, діючи «у суворій відповідності до міжнародних зобов’язань Франції», — додали у відомстві.