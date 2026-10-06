У січні – вересні 2026 року до бюджетів усіх рівнів за платежами, контроль за справлянням яких покладено на Головне управління ДПС у Миколаївській області, забезпечено 23,7 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,1 відс., або на 3,6 млрд гривень.

Це результат спільних зусиль відповідального бізнесу, громадськості та податківців, – зазначив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Так, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено 13,8 млрд грн, що на 16,2 відс., або на 1,9 млрд грн більше, ніж за 9 місяців 2025 року.

Серед основних бюджетоформуючих податків державного бюджету надходження за січень – вересень поточного року становлять:

податок на доходи фізичних осіб – 7,4 млрд грн;

військовий збір – 2,7 млрд грн;

податок на додану вартість – 2,6 млрд гривень.

У свою чергу, до місцевих бюджетів області надійшло 9,9 млрд грн, темп зростання надходжень до аналогічного періоду минулого року становить 121 відсоток.

Надходження за основними дохідними джерелами місцевих бюджетів такі:

податок на доходи фізичних осіб – 6,9 млрд грн;

єдиний податок – 1,5 млрд грн;

плата за землю – 915,2 млн гривень.

За словами Валерія Політила, за кожною цифрою податкових надходжень – реальна підтримка військових, соціальних програм і функціонування держави. У надскладних умовах бізнес Миколаївщини вкотре доводить: навіть під час війни можна працювати відповідально, підтримуючи країну економічно.

Податківець нагадав, що сьогодні більшість податкових послуг доступні онлайн. За допомогою Електронного кабінету платника можна подати звітність, надіслати заяви та запити, сплатити податки, переглянути стан розрахунків з бюджетом, отримати довідки та інші документи без відвідування податкової служби.

Зручним інструментом для фізичних осіб є мобільний застосунок «Моя податкова», який дозволяє користуватися основними сервісами ДПС зі смартфона: отримувати інформацію про податкові зобов’язання, сплачувати платежі, переглядати повідомлення та користуватися іншими електронними послугами.

Також очільник податкової служби області вказав, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів, який покликаний забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти їм уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій.

Слід відмітити, що ДПС Миколаївщини у своїй роботі забезпечує впровадження принципів безбар’єрності, що забезпечує рівний доступ до послуг незалежно від віку, стану здоров’я, фізичних можливостей чи місця проживання.

Валерій Політило: дякую усім платникам за відповідальну сплату податків і вагомий внесок у розвиток регіону та України! Щира вдячність Збройним Силам України за можливість працювати. Разом ми долаємо усі виклики і рухаємось уперед заради кращого майбутнього. Ми – це Україна! І тільки разом ми переможемо!