Станом на 6 жовтня аграрії України обмолотили зернові та зернобобові культури на площі 7 264,4 тис. га або 62,7% прогнозованих площ. Зібрано 35 173,5 тис. тонн зерна нового врожаю за середньої урожайності 48,4 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Культури, збирання яких вже завершено (100% до прогнозу):

пшениця – обмолочено 5 116,2 тис. га (минулого року – 5 020,3 тис. га) за урожайності 50,8 ц/га зібрано 26 013,2 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 1 476,6 тис. га (минулого року – 1 345,6 тис. га), за урожайності 44,6 ц/га зібрано 6 582,8 тис. тонн;

горох – обмолочено 302,1 тис. га (минулого року – 266 тис. га), за урожайності 27,3 ц/га зібрано 823,7 тис. тонн;

ріпак (ярий та озимий) – обмолочено 1 328,5 тис. га (минулого року – 1 275,6 тис. га), за урожайності 29,2 ц/га зібрано 3 880,6 тис. тонн.

Триває збирання пізніх зернових культур:

просо – обмолочено 35,3 тис. га (86%), за врожайності 22,7 ц/га зібрано 80,1 тис. тонн;

гречка – обмолочено 40,1 тис. га (82%), за врожайності 12,8 ц/га зібрано 51,1 тис. тонн;

кукурудза – обмолочено 294,2 тис. га (6%), за врожайності 55,2 ц/га зібрано 1 622,8 тис. тонн.

Серед олійних культур – соняшнику обмолочено з 2 541,3 тис. га (49%). За врожайності 21,2 ц/га зібрано 5 382,6 тис. тонн. Сої обмолочено 851,4 тис. га (53%), урожайність становить 22,2 ц/га, намолочено 1 889,5 тис. тонн.

Також триває збирання цукрових буряків: викопано 16,3 тис. га (10%), за врожайності 506,5 ц/га накопано 824,6 тис. тонн.

Як повідомляло Інше ТВ, Жнива-2026: в Україні вже зібрано понад 34,3 млн тонн зернових та зернобобових культур і понад 8,4 млн тонн олійних, Миколаївщина – в трійці лідерів