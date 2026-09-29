Станом на 29 вересня українські аграрії зібрали 34,3 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі понад 7,1 млн га, або 61% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 48,2 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства в Україні, передає Інше ТВ.

У розрізі основних культур зібрано:

пшениці – жнива завершено, зібрано 26 млн тонн із площі 5,11 млн га за середньої урожайності 50,8 ц/га;

ячменю – жнива завершено, зібрано 6,6 млн тонн із площі 1,48 млн га за урожайності 44,6 ц/га;

гороху – жнива завершено, зібрано 812,3 тис. тонн із площі 301,9 тис. га за урожайності 26,9 ц/га;

кукурудзи – 789 тис. тонн із площі 153,3 тис. га за урожайності 51,5 ц/га.

проса – 75,4 тис. тонн із площі 32,8 тис. га за урожайності 23 ц/га;

гречки – 44,7 тис. тонн із площі 34,7 тис. га за урожайності 13 ц/га.

Найбільші обсяги зернових та зернобобових культур зібрали аграрії:

Одещини – 5,6 млн тонн, зокрема 3,8 млн тонн пшениці, 1,48 млн тонн ячменю та 294 тис. тонн гороху;

Дніпропетровщини – 2,76 млн тонн, зокрема 2,04 млн тонн пшениці, 574,6 тис. тонн ячменю та 91,8 тис. тонн кукурудзи;

Миколаївщини – 2,65 млн тонн, зокрема 1,87 млн тонн пшениці, 648,7 тис. тонн ячменю та 111,8 тис. тонн гороху.

Найвища врожайність зернових та зернобобових культур зафіксована у Хмельницькій області – 70,2 ц/га, Сумській – 60,9 ц/га та Вінницькій – 59,2 ц/га.

Збір олійних культур також активно триває. Загалом аграрії вже намолотили понад 8,4 млн тонн олійних, зокрема:

ріпаку – жнива завершено, 3,87 млн тонн з площі 1,33 млн га за урожайності 29,1 ц/га;

соняшнику – 3,36 млн тонн з площі 1,66 млн га за урожайності 20,3 ц/га;

сої – 1,22 млн тонн з площі 571,4 тис. га за урожайності 21,3 ц/га.

Продовжується збір цукрових буряків. Викопано 296,5 тис. тонн з площі 5,8 тис. га. Середня врожайність становить 511,2 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 22 вересня в Україні було зібрано 33 млн тонн зернових та зернобобових культур за середньої урожайності 47 ц/га.