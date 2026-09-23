Станом на 22 вересня аграрії обмолотили 7,01 млн га, або 61% прогнозованих площ. Валовий збір зернових та зернобобових культур становить 33 млн тонн за середньої урожайності 47 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

У розрізі основних культур зібрано:

пшениці – жнива завершено, зібрано 25,31 млн тонн із площі 5,11 млн га за середньої урожайності 49,5 ц/га;

ячменю – жнива завершено, зібрано 6,39 млн тонн із площі 1,48 млн га за урожайності 43,3 ц/га;

гороху – жнива завершено, зібрано 812,2 тис. тонн із площі 301,9 тис. га за урожайності 26,9 ц/га;

проса – 62,2 тис. тонн із площі 26,9 тис. га за урожайності 23,2 ц/га;

гречки – 37,1 тис. тонн із площі 26,6 тис. га за урожайності 13,9 ц/га;

кукурудзи – 339,8 тис. тонн із площі 67,9 тис. га за урожайності 50 ц/га.

Найбільші обсяги зернових зібрали аграрії південних і центральних областей.

Найвища середня урожайність зернових – у господарствах Хмельницької області (70,6 ц/га), Сумської (60,6 ц/га) та Київської (55,8 ц/га).

Аграрії також продовжують збирати пізні та технічні культури:

– ріпаку – жнива завершено, намолочено 3,857 млн тонн із площі 1,33 млн га за урожайності 29 ц/га;

– соняшнику – намолочено 1,5 млн тонн із площі 756,2 тис. га, або 14% прогнозованих площ, за урожайності 19,8 ц/га;

– сої – зібрано 655,4 тис. тонн із площі 327,6 тис. га, або 21% прогнозованих площ, за урожайності 20 ц/га;

– цукрових буряків – викопано 19,3 тис. тонн із площі 0,45 тис. га за урожайності 428,9 ц/га.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 15 вересня валовий збір зернових та зернобобових культур досяг 32 373,37 тис. тонн при середній урожайності 47 ц/га.