Росія ескалює конфлікт із країнами НАТО, тому Польща посилює захист свого східного кордону, зокрема прикордонних переходів з Україною.

Про це під час візиту на прикордонний перехід у Дорогуську заявили віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

За словами Владислава Косіняка-Камиша, останнім часом Росія бере на приціл прикордонні переходи між Україною та сусідніми державами — зокрема Молдовою, Румунією та Польщею. У зв’язку з цим Польща посилила охорону шести прикордонних переходів у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там, зокрема, з’явилися військові пости, додаткові позиції протиповітряної оборони та укріплення, які можуть використовуватися як укриття.

«Російська Федерація ескалює конфлікт не лише з Україною, а й із державами НАТО. Про це свідчать повідомлення спецслужб. Про це фактично говорять усі глави урядів і держав Північноатлантичного альянсу. Можуть відбуватися провокації, пов’язані з порушенням польського повітряного простору. Тому на прикордонних переходах були розгорнуті додаткові позиції протиповітряної оборони».

Міністр оборони також наголосив, що йдеться не лише про захист від можливих атак з повітря, а й про забезпечення стабільної роботи прикордонної інфраструктури.

«Ми маємо справу зі спробою дестабілізації прикордонного контролю та спробою знищення прикордонних переходів між Польщею та Україною. Тому ми ухвалили спільні рішення щодо посилення протиповітряного захисту, а також усі рішення, пов’язані з оформленням як автобусів, так і передусім вантажівок. Ця взаємодія є необхідною, і сьогодні ми вже можемо оцінити її на найвищому рівні».

Після нещодавніх атак російських дронів поблизу Дорогуська з українського боку польські військові оперативно спорудили укріплення типу Hesco, які можуть використовуватися для захисту людей, а також посилили протиповітряну оборону в районі кордону. У Люблінському та Мазовецькому воєводствах, за словами Владислава Косіняка-Камиша, розміщені батареї Patriot. Польща також використовує чергові пари винищувачів, а союзники посилюють східний фланг НАТО. Зокрема, Чехія вже присутня в Польщі зі своїми гелікоптерами, а Словаччина має передати радарні системи.

Польща також веде переговори із союзниками щодо посилення операції НАТО «Східна варта», яка була започаткована у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору країн Альянсу Росією.

Окрему увагу влада приділяє безпеці людей, які працюють на прикордонних переходах або перетинають кордон. Шість переходів були посилені військовою присутністю, а для працівників створюють укриття. Крім того, на пунктах пропуску запроваджені процедури, які мають дозволити у разі загрози швидко евакуювати людей і транспорт.

«Були запроваджені процедури, які загалом мають забезпечити, щоб на цьому переході одночасно перебувало якомога менше людей і якомога менше автомобілів. Щоб у разі загрози цей перехід можна було дуже швидко звільнити, аби люди, які там перебувають, не наражалися на небезпеку. На всіх переходах були визначені місця для укриття, такі пункти також будуть створені».

Марцін Кєрвінський також повідомив, що прикордонні переходи вже внесені до переліку критичної інфраструктури. Польські служби готуються до різних сценаріїв, зокрема можливих спроб порушити роботу пунктів пропуску або спровокувати хаос на кордоні.

Владислав Косіняк-Камиш не виключив також скликання до кінця тижня нового засідання урядового Комітету безпеки для обговорення можливих російських провокацій.

Окремо міністр оборони говорив про військову співпрацю Польщі та України. За його словами, польські військові використовують досвід війни в Україні, зокрема під час розвитку військ безпілотних систем та медичних військ. Він також повідомив, що в Польщі вже підготували понад 30 тисяч українських військовослужбовців.

Водночас Владислав Косіняк-Камиш спростував інформацію про нібито створення Польщею міжнародного легіону з людей, які воювали в Україні.

«Польща не створює жодного легіону», — заявив він.

Як повідомляло Інше ТВ, 17 вересня РФ знову атакувала кордон України та Польщі у Волинській області реактивним дроном.