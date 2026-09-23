Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.26 склали:
особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб
танків – 12 367 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.
артилерійських систем – 50 216 (+32) од.
РСЗВ – 2 152 (+1) од.
засоби ППО – 1 665 (+2) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 152 553 (+380) од.
спеціальна техніка – 4 737 (+4) од.
Дані уточнюються.