Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Дональдом Трампом заявив, що не отримав конкретних обіцянок щодо надання Україні перехоплювачів до Patriot, однак США загалом готові допомогти.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зеленський нагадав, що у серпні Україна підписала із Німеччиною контракт про виробництво 600 перехоплювачів до Patriot, однак ці ракети будуть виготовлені й передані у 2027-2028 роках.

“Я говорив про це дуже відверто, – адже існує дефіцит, – я прошу Сполучені Штати допомогти мені зараз, допомогти нашим людям зараз, врятувати наших людей зараз. І я сказав: якщо виникне потреба, якщо мені скажуть повернути їх, я поверну їх у 2027 році. Ми готові навіть до такого варіанту”, – додав Зеленський і сказав, що продовжуватиме працювати над цим із американською стороною.

Раніше під час відкритої частини зустрічі із Зеленським Трамп так відповів на запитання про те, чи Україна зможе отримати ліцензії від США на виробництво перехоплювачів Patriot: “Ми обговоримо це зараз. Виробничі потужності – дуже серйозні. Ми постійно про це говорили. (Там) дуже здібні люди. Справді надзвичайно здібні люди”.

Говорячи із журналістами після зустрічі з Трампом, Зеленський також сказав, що вони мали достатньо часу обговорити важливі для Києва питання, передусім, припинення війни та енергетичне перемир’я. “Ми готові до будь-якого формату енергетичного перемир’я, – сказав Зеленський. – Я не знаю позицію Росії. З Божою поміччю, американська сторона знайде спосіб привести їх до будь-якого виду переговорів. Я підкреслив кілька разів сьогодні: будь-який формат переговорів з російського боку дасть сигнал, що вони готові рухатись [в напрямку миру]”. Зеленський додав, що він готовий до зустрічі із президентом РФ Владіміром Путіним чи до переговорів у будь-якому форматі, щоб покласти край війні.