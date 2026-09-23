Standard Chartered, Citigroup та інші міжнародні банки провели через свої рахунки мільярди доларів від підтримуваної Кремлем фінтех-компанії, яка проникла у світову фінансову систему завдяки масштабній операції з підробки документів.

Про це пише Financial Times, передає ZN.ua.

Видання зазначає, що сотні документів про діяльність альтернативної платіжної системи A7 розкривають, як вона використовувала різні методи відмивання грошей, щоб переказати понад 6,9 млрд доларів через міжнародну банківську систему попри санкції проти Росії. При цьому деякі платежі стосувалися надзвичайно чутливих товарів, пов’язаних з війною, як от військового обладнання та закупівель для російських служб безпеки.

За даними FT A7 у своїй роботі покладалася на мережу підставних компаній та існуючих підприємств. Вона приховувала використання цих посередників за допомогою операції з підробки документів у промислових масштабах, створюючи фальшиві рахунки-фактури.

Компанія A7 була заснована в Росії та Киргизстані молдовським олігархом Іланом Шором за підтримки російського державного «Промсвязьбанку», який має тісні зв’язки з оборонною промисловістю РФ. Кремль позиціонує A7 як провідного постачальника послуг із транскордонних платежів за імпорт після того, як російські банки були відключені від системи SWIFT.

FT виявила докази того, що 100 підставних компаній A7 здійснювали платежі — у документах згадується щонайменше ще 100 таких груп, зокрема щонайменше 61 в ОАЕ, 87 у Гонконзі, 16 у Киргизстані та 14 в Індонезії.

І хоча більшість підставних компаній були фіктивними структурами, контрольованими A7, найбільшим окремим платником був нині закритий киргизький державний орган — Торгова компанія Киргизької Республіки.

Щонайменше ще три юридичні особи були зареєстровані у Великій Британії, де у травні 2025 року проти A7 було введено санкції. А одна юридична особа в Угорщині, судячи з усього, була ключовим каналом для переказів до ЄС.

За схемою A7 підставні компанії організовують внесення готівки на банківські рахунки в системі SWIFT, яка потім може використовуватися для оплати рахунків за кордоном для російських компаній. Китайські банківські рахунки були кінцевим пунктом призначення для трохи більше ніж половини цих грошових потоків.

Лише з кінця 2024 року, коли було засновано A7, до серпня 2025 року на рахунки в банку Standard Chartered у Гонконзі надійшло 1,1 млрд доларів від суб’єктів, пов’язаних з A7. За той самий період на рахунки банку DBS у Гонконзі надійшло 273 млн доларів, а клієнти Citigroup отримали 74 млн доларів. Клієнтам Deutsche Bank у Європі було перераховано близько 18 млн доларів.

Колишній банківський аналітик уряду США Зак Тварозна, який аналізував попередній витік документів про діяльність A7, заявив, що нові дані показують, що справжній масштаб мережі відмивання грошей A7 набагато більший, ніж будь-хто раніше усвідомлював. Він додав, що цей матеріал «має змусити нас ще раз замислитися над тим, наскільки важко зберегти прозорість традиційних банківських відносин».

Наразі А7 є одним із провідних постачальників платіжних послуг для цивільних підприємств. За даними компанії, вона обробляє майже п’яту частину валютних операцій Росії. При цьому А7 доклала значних зусиль, щоб обійти банківські перевірки щодо протидії відмиванню грошей. Підставні компанії надавали заздалегідь підроблені документи, що створювали паперовий слід, покликаний замаскувати реальні транзакції. Це включало бібліотеку з тисячами корпоративних печаток, деякі з яких були підробками, а інші — вилучені з реальних документів компаній, які нічого не підозрювали.

Підставним компаніям давали інструкції щодо того, як описувати види товарів, які вони купували, щоб не викликати підозр. Наприклад, співробітникам наказували замінювати митні коди товарів, що підпадають під санкції, на найближчі можливі альтернативи, які не підлягали санкціям.

Вони також докладали чималих зусиль, щоб підтримувати правдоподібні прикриття для покупців і продавців. В одному з внутрішніх чатів співробітники A7 обговорювали запит банку щодо дотримання нормативних вимог стосовно платежу, який насправді стосувався 500 приладів нічного бачення вартістю 3,6 млн юанів (510 тисяч доларів), здійсненого від імені російського клієнта в лютому 2025 року.

На початкових етапах своєї схеми наприкінці 2024 та на початку 2025 року A7 надсилала великі суми через три киргизькі банки: «Елдік», «Айил» та «Євразійський ощадний банк» (ESB).

Згідно з даними A7, у лютому 2025 року підозри висловив банк Standard Chartered, який не має прямих кореспондентських відносин із цими киргизькими банками. Незабаром рахунки одержувачів A7 у цьому банку закрили. Після цього A7 переорієнтувала свою діяльність, направляючи більше платежів через ОАЕ.

Більшу частину грошових потоків обробляв «First Abu Dhabi». Підставні компанії A7 відкрили в цьому банку понад десяток рахунків, з яких вони здійснили вихідні платежі на суму 1,3 млрд доларів та транзакції між собою на суму близько 500 млн доларів.

Банк також відіграв вирішальну роль для A7, забезпечуючи конвертацію еміратських дирхамів через своїх кореспондентів у долари, євро та юані для здійснення транскордонних розрахунків.

Видання зазначає, що справжній масштаб цієї діяльності, ймовірно, був більшим. У даних згадувалося ще 17 500 платежів, але FT не вдалося встановити їхню суму.

Зокрема, документи також містять деталі щодо векселів, випущених A7 номінальною вартістю понад 20 млрд доларів. Дані з витоку дозволили ідентифікувати рахунки A7, з яких російським покупцям було продано мільярди Tether — прив’язаної до долара стейблкоіни, що використовується для міжнародних платежів.

Водночас, згідно із документами, банки, зокрема FAB, надсилали запити щодо протидії відмиванню грошей підставним компаніям A7. У тому числі і банки ОАЕ, однак їхні запити натрапили на «фабрику підробок» A7, яка виготовляла фальшиві рахунки-фактури, щоб обійти ці перевірки.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році близько сотні російських фінансових організацій відключили від системи SWIFT, однак частина російських банків і досі зберігає доступ до міжнародних розрахунків.

Як повідомляло Інше ТВ, З російських мільярдерів Усманова та Фрідмана таки зняли санкції – Латвію дотисли