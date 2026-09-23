З 16 по 19 вересня в Одесі проходив чемпіонат України зі стрибків на батуті. У змаганнях взяли участь 60 спортсменів із семи областей України (38 жінок та 22 чоловіки).

Учасники чемпіонату визначали найсильніших в індивідуальних та синхронних стрибках серед чоловіків і жінок, а також у змаганнях змішаних пар.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, Миколаївську область на національній першості представив Тимофій Петрик, який за підсумками змагань здобув дві бронзові нагороди.

В індивідуальних стрибках серед чоловіків Тимофій Петрик здобув бронзову медаль.

У синхронних стрибках серед чоловіків Тимофій Петрик у парі з Нікітою Гудзеєм (Київ) посів третє місце.

Як повідомляло Інше ТВ, Дзюдоїст із Миколаївщини Тимофій Хіморода здобув золоту медаль чемпіонату України (ФОТО)