18-19 вересня у місті Луцьк проходив чемпіонат України з дзюдо серед молодших юнаків та дівчат до 15 років.

Як пише Миколаївська обласна державна адміністрація, у змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів 2012-2013 років народження з усіх регіонів України.

Спортсмени боролися за нагороди національної першості у 17 вагових категоріях (9 серед юнаків та 8 серед дівчат).

Миколаївську область на чемпіонаті представив Тимофій Хіморода. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 42 кг, де провів шість сутичок та здобув шість перемог.

За підсумками змагань представник Миколаївщини виборов золоту нагороду та став чемпіоном України серед молодших юнаків до 15 років.

Миколаївська обласна військова адміністрація вітає Тимофія та його наставників! Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на всеукраїнському рівні!