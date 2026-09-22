У межах програми «Зимова підтримка» українці можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 грн на домогосподарство.

Право на виплату має домогосподарство, у якому є хоча б одна людина, яка:



▫️має інвалідність або отримує пенсію по інвалідності;

▫️є одиноким непрацездатним пенсіонером;

▫️отримує житлову субсидію;

▫️є внутрішньо переміщеною особою та отримує допомогу на проживання;

▫️належить до багатодітної сім’ї;

▫️є одинокою матір’ю;

▫️виховує дитину з інвалідністю;

▫️має дитину, на яку призначено допомогу при народженні;

▫️є прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу або родиною патронатного вихователя.



Грошову допомогу також можуть отримати люди, які мають інвалідність або виховують трьох і більше дітей, але не отримують жодної із зазначених виплат. У такому разі відповідний статус необхідно підтвердити документами під час подання заяви.



Які документи потрібні для подачі заяви?



▫️Паспорти та ІПН (ідентифікаційні коди) усіх осіб, які зареєстровані/проживають у домогосподарстві.

▫️Документ про місце проживання або довідка ВПО.

▫️Банківський рахунок (IBAN) заявника.

▫️Документи, що підтверджують право або статус:

– копія довідки МСЕК (виданої до 1 січня 2025 р.) або копія медичного висновку ЛКК (для дітей з інвалідністю до 18 років);

– копія посвідчення або довідки батьків багатодітної сім’ї;

– копія акта обстеження матеріально-побутових умов (для підтвердження факту одинокого проживання).



Заяви на отримання допомоги приймаються до 30 жовтня 2026 року.



Зверніть увагу: подання заяви не гарантує автоматичного отримання коштів. Фінансування та виплати здійснюються за рахунок коштів міжнародних та гуманітарних організацій.



У Миколаївській міськраді повідомили, куди звертатися у Миколаєві.

Прийом заяв здійснюється не через ЦНАП, а через органи соціального захисту населення. У Миколаєві звертатися потрібно до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та його районних підрозділів за територіальною належністю:



Центральний район:

вул. Захисників Миколаєва, 25 (тел. 093 131 94 67)

вул. Шевченка, 19А



Заводський район:

вул. Морехідна, 9 (тел. 093 642 09 25)

вул. Шевченка, 19А



Інгульський район:

вул. Миколаївська, 26 (тел. 099 323 80 46)

вул. Південна, 51А



Корабельний район:

вул. Д. Пєтухова, 1/1 (тел. 093 013 48 78).

Як повідомляло Інше ТВ, Українці зможуть отримати “Зимову підтримку”: як це зробити