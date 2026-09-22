За процесуального керівництва органів прокуратури Миколаївської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, що спричинили загибель та поранення цивільних (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 вересня 2026 року у Баштанському районі під час проведення сільськогосподарських робіт у полі загинув 31-річний тракторист. Попередньо встановлено, що під час обробки землі трактором здетонував касетний осколковий бойовий елемент. Чоловік отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Також у Баштанському районі внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» поранено чотирьох працівників агропідприємства віком 21, 26, 33 та 37 років. Троє чоловіків із осколковими та мінно-вибуховими травмами госпіталізовані у тяжкому стані. Ще одному медичну допомогу надали амбулаторно.

У Вознесенському районі внаслідок атаки російського безпілотника типу «Shahed» смертельне поранення отримав 3-річний хлопчик.

Крім того, у місті Новий Буг внаслідок влучання БпЛА «Shahed-131/136» пошкоджено складське приміщення із зерном та виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими службами документують наслідки ворожих атак.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок російських атак на Миколаївщину загинула дитина, 4 поранених, один критично важкий