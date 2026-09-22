Ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 22 вересня:

Учора та сьогодні ворог атакував область БпЛА типу «Shahed».

Внаслідок атаки у Вознесенському районі загинув трирічний хлопчик. У Баштанському районі поранення отримали четверо чоловіків віком 21, 26, 33 та 37 років. Трьох із них госпіталізовано, один лікуватиметься амбулаторно. Станом на ранок 21-річний чоловік перебуває у надважкому стані, ще один чоловік – у стабільно важкому, третій – у стабільному стані. Медики надають всю необхідну допомогу.